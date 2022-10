Президент рф володимир путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території росії "частковою" мобілізацією. В армію беруть не тих, кого планували, та розміщують в наметових таборах.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, путін 29 вересня 2022 року звернувся до своєї ради національної безпеки щодо мобілізації, про яку він оголосив 21 вересня. Він сказав, що під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, "і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

"Надзвичайно швидке визнання путіним проблем підкреслює дисфункцію мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили путін і міністерство оборони", - йдеться у повідомленні.

Оскільки покликані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами, зазначається в повідомленні Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fJAgk1CCPa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/01TKtrgPXM