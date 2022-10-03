Литва готова відгукнутися на прохання Києва та згодна пускати до країни військовозобов'язаних кримських татар, які пред'являть український паспорт. Про це повідомив журналістам начальник Служби охорони державного кордону при МВС балтійської республіки Рустамас Любаєвас.

Ми готові прийняти кримських татар, які ухиляються від неправової щодо мобілізації, оголошеної росією. Особи цієї національності, які хочуть в'їхати до Литви повинні будуть подати український паспорт.

З проханням прихистити кримських татар, які ухиляються від мобілізації до російської армії, український уряд звернувся до влади держав Балтії, Польщі та Грузії.

Нагадаємо, що українська влада назвала мобілізацію кримських татар геноцидом і спробою "зачистки" українського півострова.