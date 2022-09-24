Окупанти масово роздають повістки кримським татарам [ Редагувати ]
Кримські татари масово виїжджають з окупованого Криму, оскільки не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців. Про це повідомляє громадська організація "Крим SOS".
Мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. Про це повідомив аналітик "Криму SOS" Євген Ярошенко.
За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу.
Відповідно до норм міжнародного права, однією з форм геноциду є умисне створення таких життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення етнічної групи за наявності наміру повністю чи частково знищити таку групу.
Через небажання воювати велика кількість чоловіків з родинами залишають Крим. Люди виїжджають у найближчі прикордонні країни з росією: Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.
Заклик мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонено ст. 51 IV Женевської конвенції є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.
Нагадаємо, що оголошена путіним мобілізація не буде проводитись у Чечні. Про це оголосив Рамзан Кадиров.
по темі
Інцидент стався напередодні 23 вересня. Чоловік утік на військовому КамАЗі, після чого викрав іншу машину і попрямував у бік Курської області. Baza повідомила, що озброєного дезертира затримали.
Євросоюз має впустити громадян росії, які ухиляються від мобілізації, вважає голова Євроради Шарль Мішель. На його думку, ЄС потрібно "виявити відкритість до тих, хто не хоче, щоб кремль використав їх"
За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.
Після оголошення володимиром путіним мобілізації в росії 21 на російсько-грузинському кордоні зібралося майже 2 тис. легкових автомобілів. У МВС у Північній Осетії уточнили, що ще 20 вересня черг на кордоні не спостерігалося
росія зіткнеться з серйозними проблемами при мобілізації