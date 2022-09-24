Кримські татари масово виїжджають з окупованого Криму, оскільки не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців. Про це повідомляє громадська організація "Крим SOS".

Мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. Про це повідомив аналітик "Криму SOS" Євген Ярошенко.

За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу.

Відповідно до норм міжнародного права, однією з форм геноциду є умисне створення таких життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення етнічної групи за наявності наміру повністю чи частково знищити таку групу.

Через небажання воювати велика кількість чоловіків з родинами залишають Крим. Люди виїжджають у найближчі прикордонні країни з росією: Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.

Заклик мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонено ст. 51 IV Женевської конвенції є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

Нагадаємо, що оголошена путіним мобілізація не буде проводитись у Чечні. Про це оголосив Рамзан Кадиров.