На тлі звільнення низки населених пунктів та території в Херсонській області волонтери, бізнесмени та прості українці з Одеси та області, а також інших областей готуються допомогти мешканцям цього регіону.

"За останні кілька місяців одесити допомогли сім'ям з Миколаєва та області, а також з інших регіонів, де ведуться бойові дії, знайти тимчасовий притулок в Одесі. Допомогли із дитячим харчуванням, продуктами, одягом, роботою. На тлі позитивних новин із Херсонської області, де від російського агресора звільняється все більше населених пунктів та території, одеські волонтери та бізнесмени готуються надати підтримку мешканцям цієї області", - каже поліцейський Євген Шевцов, який разом із колегами вже кілька місяців допомагають волонтерам.

За його словами, необхідно зібрати теплі речі, взуття, медикаменти, продовольство, будматеріали та інші необхідні речі, а також організувати транспорт для доставки цієї допомоги до звільнених населених пунктів.

"За інформацією військовослужбовців та бійців Нацгвардії, у звільнених населених пунктах Херсонської області залишилися люди, які не захотіли евакуюватися. В основному це люди похилого віку. Їх хоч і не так багато, але кожен потребує допомоги, оскільки кілька місяців вони не мали доступу до ліків, медичної допомоги, а їхні будинки серйозно постраждали від обстрілів рашистів", - констатує поточну ситуацію поліцейський Євген Шевцов.

За його словами, наразі доступ волонтерів до звільнених населених пунктів обмежений, оскільки необхідно провести розмінування та переконатись у безпеці людей.

Допомога передаватимуть через військових та співробітників Нацполіції, які першими заходять до звільнених населених пунктів.

Також Євген Шевцов зазначив, що не варто забувати і про наших військових та співробітників різних служб, які на передовій звільняють від рашистів нашу землю. Їм також необхідні теплі речі, засоби зв'язку, дрони та інше обладнання.

Як повідомляли ЗМІ та телеграм-канали, за останні кілька днів українські військові звільнили низку населених пунктів Херсонської області, зокрема Архангельське, Миролюбівку, Михайлівку та інші.