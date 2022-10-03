Троє чоловіків, покликаних до армії у рамках "часткової мобілізації", загинули в Єланському гарнізоні навчального центру міноборони рф у Свердловській області. Про це пише видання "Европейско-азиатские новости" з посиланням на депутата держдуми Максима Іванова.

Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа (епілепсії - ред.), а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени.

Загибель мобілізованих підтвердила уповноважена з прав людини у регіоні Тетяна Мерзлякова.

Раніше телеграм-канали Astra та Baza повідомили, що 1 жовтня у їдальні навчального танкового центру військової частини у свердловському селищі Порошине знайшли тіло 46-річного мобілізованого з Кургана, який наклав на себе руки - порізав лезом судини на шиї.

За даними ЄАН, у селищі Порошине ввели сухий закон, оскільки мобілізовані постійно зловживали алкоголем.

Мобілізацію в Росії оголошено з 21 вересня. Як стверджує міноборони рф, в армію призовуть 300 тисяч росіян.

Нагадаємо, російський репер Walkie наклав на себе руки через мобілізацію.