"Я не готов убивать": російський репер Walkie наклав на себе руки через мобілізацію (відео) [ Редагувати ]
У російському Краснодарі наклав на себе руки 27-річний репер Івана Петунін, відомий під псевдонімом Walkie.
Тіло музиканта знайшли біля багатоповерхівки - він викинувся з вікна. Перед смертю у своєму Telegram-каналі він опублікував відеозвернення, яке пізніше видалили.
У ньому Walkie заявив, що наважився на такий крок, оскільки не хоче бути мобілізованим на війну проти українців.
Да, у меня есть отсрочка от мобилизации по причине того, что я лежал в ПНД, но мне кажется, что в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную: у меня есть две руки, две ноги и указательный палец, чтобы нажимать на курок, а автомат уж какой-нибудь мне выдадут. Я не имею права нажимать на курок. Я не готов брать в руки оружие и убивать себе подобных.
При цьому репер мав відстрочку, оскільки раніше лікувався у психоневрологічному диспансері. Це була не перша спроба суїциду Івана.
Нагадаємо, що репер Скриптоніт пожертвував Україні $20 тисяч.
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