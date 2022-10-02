У російському Краснодарі наклав на себе руки 27-річний репер Івана Петунін, відомий під псевдонімом Walkie.

Тіло музиканта знайшли біля багатоповерхівки - він викинувся з вікна. Перед смертю у своєму Telegram-каналі він опублікував відеозвернення, яке пізніше видалили.

У ньому Walkie заявив, що наважився на такий крок, оскільки не хоче бути мобілізованим на війну проти українців.

Да, у меня есть отсрочка от мобилизации по причине того, что я лежал в ПНД, но мне кажется, что в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную: у меня есть две руки, две ноги и указательный палец, чтобы нажимать на курок, а автомат уж какой-нибудь мне выдадут. Я не имею права нажимать на курок. Я не готов брать в руки оружие и убивать себе подобных.

При цьому репер мав відстрочку, оскільки раніше лікувався у психоневрологічному диспансері. Це була не перша спроба суїциду Івана.

Нагадаємо, що репер Скриптоніт пожертвував Україні $20 тисяч.