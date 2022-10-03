У Хмельницькій області змінили час комендантської години [ Редагувати ]
З 3 жовтня в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.
Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години.
У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.
Вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.
До цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.
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