З 3 жовтня в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

До цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.