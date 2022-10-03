Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство [ Редагувати ]
Фото: t.me/Zhyvytskyy
У понеділок, 3 жовтня, окупанти атакували Сумську область. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Внаслідок обстрілів було пошкоджено підприємство.
За день росіяни двічі обстрілювали прикордоння у Охтирському районі. Всього 11 приходів з артилерії.
Окупанти обстріляли Великописарівську громаду, де було пошкоджено аграрне підприємство.
Обійшлося без жертв.
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