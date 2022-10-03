Поранених і травмованих росіян везуть до окупованого Старобільська.

Російські війська у паніці відступають. Збройні сили України нищать ворожу лінію оборони на Донеччині та деокуповують поневолені міста. У Лимані тривають стабілізаційні заходи. Звільнено Торське. На Луганському напрямку рашисти намагаються закріпитися, проте безуспішно.

На окуповані території загарбники масово звозять своїх поранених. А солдати з так званих лнр, що відступили із Лиману, нині зосереджені у місті Щастя. Бо для своїх командирів вони стали дезертирами. Подробиці з фронту далі.

Кремінна - на черзі. Паніка серед рашистів набирає обертів. Після звільнення Лиману українські захисники рухаються до адмінмеж Луганщини. Вже звільнили Торське.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації

ЗСУ звільнили Торське, до Луганщини вже рукою подати. Військові адміністрації та інші структури вже "на низькому старті" - всі готові відновлювати життя на деокупованих територіях нашої області.

Поранених і травмованих росіян везуть до окупованого Старобільська. Там орки розгорнули військовий шпиталь.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост. Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило - їм вдалося втекти подалі, до Щастя.

У Щасті мобілізовані так звані ЛНРівці скаржаться на підставу. Твердять: рашистська армія у Лимані хотіла кинути їх напризволяще.

Я эти 7 месяцев служил нормально. Нормально. А теперь я получаюсь г**доном.? Предателем республики? Нукакое это отношение?

Тим часом у Луганську орки полюють на чоловіків, яких не виловили раніше. Це - Східноукраїнський національний університет. Гарматне мʼясо починають шукати вже й серед студентів.

Дещо запанікували орки у Сватовому. За містом мешканці чують систематичні обстріли. Напередодні наші військові демілітаризували базу ворога у Нижній Дуванці.

Це кадри наших військових із багатостраждального Лиману. Напередодні його остаточно очистили від російських загарбників.

Володимир Зеленський, Президент України:

Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам! Слава Україні!

Нині в місті тривають стабілізаційні заходи. А наші захисники укріплюються на звільнених рубежах.

А це - кадри звільнення Ямполя. Там за час окупації загарбники створили важку гуманітарну ситуацію.

Гуманітарна ситуація важка в Ямполі. У людей немає світла, елементарних засобів гігієни навіть…проблеми з продовольством.

Та попри втрати й відступ, рашисти не покинули головного заняття. Упродовж доби ворожі війська обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є загиблі й постраждалі серед цивільних.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше одна людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.

Минулої добі окупанти гатили по Авдіївці, Бахмуту, Краматорську, Слов'янську, Вугледару та Красногорівці. Були й спроби наступу.

Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Поки військові відтісняють загарбників, з підконтрольних Україні територій Донеччини продовжується евакуація цивільних. Людей закликають виїжджати до більш безпечних регіонів.