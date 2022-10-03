Росіянам, які отримали повістки, радять не йти до військкомату особисто.

Уникнути мобілізації легально - це нині топ тема в російському суспільстві. Адже провести 15 років за ґратами за дезертирство - охочих небагато. Альтернативна цивільна служба може бути виходом для тих, кому брати до руки зброю не дозволяють особисті або релігійні переконання. Утім, чи є таке поняття в рф, та чи працює воно на тлі чинної "часткової" мобілізації - розбиралася Марина Біленька.

Данііл Бакалінський з Санкт-Петербурга одержав повістку у перші дні мобілізації. Він прибув до військового комісаріату для уточнення переліку документів. Але оформити його вирішили одразу - навіть без медогляду.

Таких історій сотні. Та ця нікальна тим, що Бакалінський став єдиним громадянином рф, який вирішив оскаржити рішення воєнкомів у суді.

Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга в Telegram:

Бакалінський стверджує, що, оскільки військова служба суперечить переконанням його совісті, він подав заяву про заміну військової служби на альтернативну цивільну.

Альтернативна цивільна служба - це виконання громадянського обов'язку замість армії. Без зброї у руках. 59-та стаття Конституції рф чітко закріплює це право.

Конституція рф, стаття 59:

Громадянин російської федерації у разі, якщо його переконанням чи віросповіданню суперечить несення військової служби, має право на її заміну альтернативною цивільною службою.

Підставою можуть бути миротворчі, філософські, морально-етичні, релігійні чи політичні переконання. Утім, у законі - жодних уточнень.

С одной стороны это плюс: не нужно с детства входить в пацифистские объединения, состоять в религиозной общине и тому подобное. С другой стороны и призывная комиссия при отсутствии четких критериев ничем не рискует, запросто вынося отказ по таким заявлениям.

Тож і не дивно, що з 2014-го по 2017-й роки лише 4 тисячі росіян подали заяви про призначення невійськової служби. Такі дані наводить міноборони рф. До того ж, вона малопопулярна, бо в російському суспільстві закріпилася думка, що відправлять на інший кінець рф доглядати стареньких. Насправді ж перелік вакансій оновлюється щороку. Останній затвердили вже під час війни проти України - у березні. Там 126 видів робіт, від буфетника та кур'єра до машиніста й оленяра. Потрібні також музиканти, медики, юристи та програмісти.

Самое главное, преимущество альтернативки перед срочкой - это то, что граждане проходящие АГС защищены трудовым кодексом. То есть помимо зп у вас как полагается будут больничный и даже отпуск.

Чому ж росіяни воліють утікати за кордон і не намагаються легально "відкосити"?

Усе просто - за федеральним законодавством альтернативна служба можлива лише для строковиків.

Ілля Монарх, російський юрист з військового права:

Конституция - она всегда ограничивается какими-то федеральными законами. Если вам свыше 27 лет, то вы уже даже теоретически не можете попасть на альтернативную гражданскую службу. Это 1 важный момент, и 2 более важный момент: АГС доступна только тем гражданам, которые не находятся в запасе. А если у вас, друзья, уже есть военный билет, и вы даже не служили в армии - это не имеет значения. Главное, что есть военный билет. Значит вы уже находитесь в за-па-се!

Механізм спрямування на цивільну службу під час мобілізації - у рф просто відсутній.

Через це на урядовому порталі, де російська влада пояснює умови мобілізації - написано, що АЦС не передбачена.

Утім, юристи переконують: прогалини в законах - проблема влади, а не військовозобов'язаного.

Сергій Кривенко, директор російської правозахисної організації "Громадянин. Армія. Право" для BBC:

Конституцію ніхто не скасовував. Наполягати на АЦС - єдина правова можливість відмовитися від мобілізації. Навіть якщо комісія через відсутність механізму не може надати людині можливість цивільної служби, вона зобов'язана розглянути її заяву, а відмову можна оскаржити в суді.

Росіянам, які отримали повістки, радять не йти до військкомату особисто. Заяву з вимогою замінити військову службу на цивільну рекомендують відправити поштою. А в разі позитивної відповіді - звертатися в суд. Як петербуржець Бакалінський.

Як би не вирішилася справа, її розгляд щонайменше поставить на паузу його відправлення на смерть в Україну.Альтернативна цивільна служба була можливою і в царській, і в радянській росії. Не діяла лише у період з 1939-го по 82-й роки, коли срср воював проти фінів і брав участь у Другій світовій війні, а потім ввів війська в Афганістан.