Вони живуть у будинках без води, але не скаржаться і раді, що вдома. Розуміють, що зимувати доведеться без опалення, та нікуди не йдуть. Це про залізобетонних харків'ян. Які пережили пекельні ракетні та артилерійські обстріли. Чи повертаються люди у рідне місце після кількох днів затишшя і як живе найбільш зруйнований район - Північна Салтівка - в репортажі Світлани Шекери.

На в'їзді до Харкова зранку на світлофорах вже з'являються навіть невеликі затори. Місто, здається, оживає. Та чимдалі на околиці, ближче до Салтівки, тим менше людей і машин. Чисто. Сміття вивезене. Комунальники навіть невеличкий міст готуються фарбувати.

Чтоб людям на Северной Салтовке тоже было приятно жить. Душа радовалась, что за них не забыли.

Це вулиця Бучми. Колись називалася Дружби народів. На кожному будинку - сліди зовсім недружніх прильотів. В цьому будинку після влучання снаряду вигорів один з під'їздів. Та мешканцям пощастило. Будинок вже почали відновлювати.

Ірина Россохацька, мешканка будинку:

Фасад, подъезд, лифт новый. Полностью остекление, стеклить окна будут. Двери ставят новые на сожженных квартирах. Коммуникации новые проведут все.

Проте тепла тут взимку не обіцяють. Як і в будинку, що за квартал звідси. Тут система опалення пошкоджена ще з весни. Води немає. Пан Володимир веде до себе додому. Показує, як пристосувався жити без водогону. На кухні облаштував бак, воду бутлями носить із сусіднього підвалу.

Чоловік вже 3 місяці прожив у підвалі сусідньої гімназії. Каже, досить. Вирішив твердо - зимуватиме вдома. Показує, чим грітиметься.

Володимир Вашурін, мешканець будинку:

Да, и вот он уже проверен. Это грелка электрическая. И вот подложил, постель нагрелась. Плюс дверь закрываешь, всё. И будет всё прекрасно.

- Вікна у вас?- Металлопластиковые. Всё четко закрыто, всё без трещин, без ничего. - Думаєте, вам цього вистачить, щоб тепло було? - А я когда приходил когда в подвале жил. Приходил, тут ниже 12 градусов не было. А там в подвале 14. - А якщо електрики не буде? - Если электричества не будет. Так это будет пфу. Извините.

Та комунальники вже наварили на двері його під'їзду ось такі скоби, щоб законсервувати будинок. На під'їздах оголошення, куди людям пропонують виїхати.

Станіслав, мешканець будинку:

- Они сказали - идите пишите заявление в жеке. И вам представят общежитие. Ну куда я пойду жить. Я не хочу в общежитие, я хочу здесь остаться жить. - А якщо не буде тепла, як жить? - Ну свет будет, есть обогреватель.

Ще й досі волонтери привозять на Північну Салтівку гарячі обіди. Тільки на цю вулицю щодня - по 400 порцій.

Максим Клевацький, волонтер:

Нуждающихся много. До тех пор, пока у людей нет возможности полноценно готовить. Общее количество им готовим больше 2 тыс. На Северную около тысячи порций. Это именно Северная Салтовка.

Звідси чоловіки розносять їжу ще й тим стареньким, які вже не в змозі виходити з дому. Ще й досі деякі люди лишаються жити на станції метро. Та харків'яни в цілому налаштовані оптимістично. Кажуть, хочуть зимувати вдома. Морози - переживуть. Аби тільки під мирним небом.