ЗСУ збили іранський безпілотник Mohajer-6 [ Редагувати ]
Силам ЗСУ вдалося "приземлити" іранський ударний безпілотник Mohajer-6. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Окупанти намагались атакувати ним Одесу.
Ось іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який кілька днів тому був запущений для координації атаки на Одесу.
Міноборони опублікувало фото для посла Ірану, який на ноту МЗС України заявив, що його країна не постачала безпілотники до росії.
Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік.
Подробиці:
- "Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг.
- Корисне навантаження - 100 кг.
- Дальність польоту 200 км.
- Максимальна швидкість - 200 км/год.
- Тривалість польоту - 12 годин.
- Максимальна висота польоту 5400 метрів.
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