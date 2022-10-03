Силам ЗСУ вдалося "приземлити" іранський ударний безпілотник Mohajer-6. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Окупанти намагались атакувати ним Одесу.

Ось іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який кілька днів тому був запущений для координації атаки на Одесу.

Міноборони опублікувало фото для посла Ірану, який на ноту МЗС України заявив, що його країна не постачала безпілотники до росії.

Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік.

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