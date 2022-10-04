Окупанти обстріляли Дніпропетровську область [ Редагувати ]
У ніч на вівторок, 4 жовтня, окупанти атакували Дніпропетровську область. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів.
Посадовець зазначив, що загарбники завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах.
Найбільше постраждав Нікополь.Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні.
Він вказав, що були понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.
Місто лишилося без води - пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають.
Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.
У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили. Люди неушкоджені.
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