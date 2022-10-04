Рада федерації росії ратифікувала "договори" про включення захоплених українських територій до складу рф. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Рішення було ухвалено одноголосно. Як повідомляють у радфеді, процедура анексії українських областей завершиться внесенням поправок до конституції росії на підставі відповідного указу володимира путіна.

Окупанти з 23 по 27 вересня організували незаконні "референдуми" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, сфабрикувавши результати. 30 вересня російський диктатор володимир путін оголосив анексію окупованих територій України. Цього ж дня глава кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.