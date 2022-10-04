Спроба анексії українських територій: у росії ратифікували "договори" [ Редагувати ]
Рада федерації росії ратифікувала "договори" про включення захоплених українських територій до складу рф. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Рішення було ухвалено одноголосно. Як повідомляють у радфеді, процедура анексії українських областей завершиться внесенням поправок до конституції росії на підставі відповідного указу володимира путіна.
Окупанти з 23 по 27 вересня організували незаконні "референдуми" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, сфабрикувавши результати. 30 вересня російський диктатор володимир путін оголосив анексію окупованих територій України. Цього ж дня глава кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.
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Яке голосування такі й результати! В росії оголосили проміжкові дані псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Зрештою, зробити це вони могли й до проведення цього шоу. Бо ці цифри - суцільна фантазія.