Який курс валют Кабмін заклав у бюджет-2023 [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України у проекті держбюджету-2023 прогнозує технічного розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.
Про це повідомляє заступник голови Ради Національного банку України Василя Фурмана під час брифінгу.
За його словами, одним з головних чинників, який впливатиме на курс гривні, залишається ситуація на фронті. При цьому він додав, що український уряд зараз розраховує на іноземні запозичення.
"США вже заявили, що щомісяця до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярда доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку саму суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом", - нагадав Фурман.
Він також додав, що з початку повномасштабної війни український золотовалютний резерв скоротився на 3 мільярди євро.
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