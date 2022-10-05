ЗСУ ліквідували вже 61 тисячу російських військових - Генштаб [ Редагувати ]
Минулої доби українські військові ліквідували 200 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 61 000 військовослужбовців.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 5 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 61000 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 2435 (+11);
- бойових броньованих машин - 5038 (+20);
- артилерійських систем - 1414 (+7);
- РСЗВ - 341 (+1);
- засоби ППО - 177 (+0);
- літаків - 266 (+0);
- вертольотів - 232 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3841 (+18);
- спеціальної техніки - 132 (+1).
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