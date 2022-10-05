Курс валют в Україні 5 жовтня: скільки коштує долар [ Редагувати ]
У середу, 5 жовтня 2022 року, курс долара у продажу в обмінних пунктах України впав на 15 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 40,40 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля - 39,95 грн (40,25 - 4 жовтня)
- продаж - 41,10 грн (41,25 - 4 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,00 грн (38,85 - 4 жовтня),
- продаж - 40,40 грн (40,20 - 4 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 8,05 грн (8,05 - 4 жовтня),
- продаж - 8,50 грн (8,50 - 4 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 жовтня становить 36,1682 грн. за євро (+0,4608 грн).
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