У середу, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє голова держави в Telegram.

Учасники обговорили актуальну ситуацію на фронті та нову зброю російської армії.

На засіданні представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті.

Також під час Ставки обговорили стабілізацію на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення українських земель та підготовку армії до зимового періоду.

Крім того, учасники приділили особливу увагу протидії новим видам зброї, які почали використовувати російські війська.