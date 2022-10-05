Зеленський зібрав Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У середу, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє голова держави в Telegram.
Учасники обговорили актуальну ситуацію на фронті та нову зброю російської армії.
На засіданні представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті.
Також під час Ставки обговорили стабілізацію на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення українських земель та підготовку армії до зимового періоду.
Крім того, учасники приділили особливу увагу протидії новим видам зброї, які почали використовувати російські війська.
по темі
У понеділок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент Володимира Зеленський заявив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ завдяки військовій допомозі союзників
Дружина президента України Олена Зеленська здійснила візит до Республіки Польща, у межах якого провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України
Президент України Володимир Зеленський і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсують важливі рішення для нашої країни на засіданні РНБО, яке скликають на п’ятницю, 30 вересня