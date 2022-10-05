Ядерна загроза москви й досі є серйозною, утім - ознак, що кремль готується використати ядерну зброю та атакувати просто зараз - немає. Таким є висновок Пентагону. Американське оборонне відомство цілодобово відстежує ситуацію із супутників. Які загрози там бачать? Про все розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Наскільки серйозною є погроза москви використати ядерну зброю, якщо українські війська спробують відбити власні ж території, які москва оголосила своїми? Це лише слова, чи кремль таки наважиться на такий крайній крок? І де "червоні лінії", які не варто перетинати - чи їх зараз взагалі немає?

Всі ці питання ставлять зараз і тут, у Конгресі, де постійно проводять закриті наради із представниками спецслужб, щоб чітко розуміти рівень загрози, і, звісно ж, у Пентагоні. І в американському оборонному відомстві якраз про те, що турбує нас з вами, дуже детально розповіли.

Заступниця міністра оборони США з питань України і росії Лора Купер зустрілась із журналістами. І перше, що повідомила - Сполучені Штати у постійному діалозі з європейськими військовими та політиками - обмінюються розвідувальною інформацією щодо намірів москви та координують власні дії. І головний висновок, який зараз зробили у Вашингтоні - це - як каже пані Купер - "сама лише риторика" і "брязкіт зброєю".

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Звісно ж, ми завжди маємо ставитися серйозно до будь-яких погроз використати ядерну зброю. І ми це робимо! Спостерігаємо дуже пильно - ось чому, так тісно консультуємося із союзниками. Але у той же час, риторика - це просто риторика. Безвідповідальний брязкіт зброєю на цьому етапі.

Саме тому, коли оцінювалися ризики продовження українського контрнаступу, військові аналітики й дійшли висновку, що українські війська можуть просуватися вперед. Що з москви будуть ті самі погрози, те саме залякування, але - вірогідно - не більше.

Знову ж таки - "на цьому етапі", зверніть увагу на ці слова профільної заступниці міністра. Все це і дало можливість тому ж генералу Остіну публічно сформулювати очікування від того, як ситуація на фронті розгортатиметься далі. А він - нагадаю - сказав: "ми очікуємо, що українці продовжать просування вперед у спробі повернути території в межах своїх суверенних кордонів". І це по суті описує бачення Пентагоном і американською адміністрацією нинішнього, "осіннього" етапу війни. Просування до суверенних кордонів, що включає спроби відвоювати й весь Донбас і, згодом, ймовірно, Крим. Надію на те, що це можливо, американським військовим дає інформація про стан справ у російській армії.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Думаю, більшість з нас приголомшені, коли спостерігають за станом справ в російській армії - як у підрозділах, на полі бою, і аж до найвищої ланки. Бачимо погане командування і брутальну тактику! І щодня ми продовжуємо спостерігати, як це тільки поглиблюється.

Все це - якщо брати до уваги і стан справ у російській армії (а відомо про це, звісно ж, набагато більше, ніж кажуть публічно), і зброю, яку постійно передають на фронт, і обмін розвідданими, і дає Вашингтону привід для стриманого оптимізму. Тут не прогнозують "тотальну перемогу" вже восени, але бачать підстави для позитивної динаміки на фронті.

І роблять для цього все можливе. Запевняючи, що надаватимуть зброю і підтримку "стільки, скільки буде треба", до кінця цієї війни.