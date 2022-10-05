Це друга поїздка дітей захисників з Дніпра до Коломиї

З прифронтового міста у тишу та зелень. З Дніпра в Карпати у подорож відправилися діти військових. Так зароджується співпраця між містами - діти зі сходу України дізнаються про культуру та звичаї заходу. До того ж діти їдуть безкоштовно. Подивіться.

На платформі залізничного вокзалу Дніпра звіряють списки - 30 дітей наших захисників вирушають у подорож в Карпати.

Надія Головко, школярка:

Чекаю нових вражень, чекаю також можливо якихось нових відчуттів для себе.

Поки школярі мріють про незабутні враження, батьки не знаходять собі місця. Зізнаються, у багатьох цього літа відпочити не вдалося, тому розуміють, що відпочинок дітям потрібен.

Олена Головко, жителька Дніпра:

На жаль цим літом всі були вдома. - Страшно відпускати саму? - Да. - Як готувались? - Як готувались, мабуть, як всі. Дуже просила, дуже хотіла. І треба дітям відпочивати. Трохи змінити нашу дійсність в Дніпрі і там гарна природа. Запад України.

Природою західної України діти насолодяться вдосталь. Вони їдуть до Коломиї. Впродовж тижня на них чекають суцільні пригоди - екскурсії та інтерактивні заняття - скелелазіння та квести.

Оксана Заулична, жителька Дніпра:

Зараз найважливіше відпочивати дітям морально та фізично від стресів, від всіх цих негараздів. Діти повинні відпочивати.

Це друга поїздка дітей захисників з Дніпра до Коломиї. Перша група школярів уже повернулася додому. Зараз формують списки наступних охочих. Усі витрати - з місцевих бюджетів. Подорожі фінансують спільно міськради Дніпра та Коломиї. Чиновники закликають долучатися до цієї ініціативи й інші міста України.

Дар'я Біла, директорка Департаменту молодіжної політики Дніпровської міськради:

Запрошували і до себе, і знаходили в себе внутрішній ресурс для фінансування. Ви повірте, діти вони зовсім інакші повертаються. По-перше, у них з'являються нові друзі і це дуже важливо в цілому для країни. Щоб на рівні дітей з'являлись такі горизонтальні зв'язки.

Лише у жовтні у мандрівку до Коломиї планують відправити з Дніпра чотири групи дітей. Єдина умова - це діти захисників. Та чиновники сподіваються, що до ініціативи долучаться й інші міста, тож відпочити зможе більше дітей.