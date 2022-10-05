Діти військових відправилися з Дніпра в Карпати [ Редагувати ]
З прифронтового міста у тишу та зелень. З Дніпра в Карпати у подорож відправилися діти військових. Так зароджується співпраця між містами - діти зі сходу України дізнаються про культуру та звичаї заходу. До того ж діти їдуть безкоштовно. Подивіться.
На платформі залізничного вокзалу Дніпра звіряють списки - 30 дітей наших захисників вирушають у подорож в Карпати.
Надія Головко, школярка:
Чекаю нових вражень, чекаю також можливо якихось нових відчуттів для себе.
Поки школярі мріють про незабутні враження, батьки не знаходять собі місця. Зізнаються, у багатьох цього літа відпочити не вдалося, тому розуміють, що відпочинок дітям потрібен.
Олена Головко, жителька Дніпра:
На жаль цим літом всі були вдома. - Страшно відпускати саму? - Да. - Як готувались? - Як готувались, мабуть, як всі. Дуже просила, дуже хотіла. І треба дітям відпочивати. Трохи змінити нашу дійсність в Дніпрі і там гарна природа. Запад України.
Природою західної України діти насолодяться вдосталь. Вони їдуть до Коломиї. Впродовж тижня на них чекають суцільні пригоди - екскурсії та інтерактивні заняття - скелелазіння та квести.
Оксана Заулична, жителька Дніпра:
Зараз найважливіше відпочивати дітям морально та фізично від стресів, від всіх цих негараздів. Діти повинні відпочивати.
Це друга поїздка дітей захисників з Дніпра до Коломиї. Перша група школярів уже повернулася додому. Зараз формують списки наступних охочих. Усі витрати - з місцевих бюджетів. Подорожі фінансують спільно міськради Дніпра та Коломиї. Чиновники закликають долучатися до цієї ініціативи й інші міста України.
Дар'я Біла, директорка Департаменту молодіжної політики Дніпровської міськради:
Запрошували і до себе, і знаходили в себе внутрішній ресурс для фінансування. Ви повірте, діти вони зовсім інакші повертаються. По-перше, у них з'являються нові друзі і це дуже важливо в цілому для країни. Щоб на рівні дітей з'являлись такі горизонтальні зв'язки.
Лише у жовтні у мандрівку до Коломиї планують відправити з Дніпра чотири групи дітей. Єдина умова - це діти захисників. Та чиновники сподіваються, що до ініціативи долучаться й інші міста, тож відпочити зможе більше дітей.
по темі
Втримати Лиманський напрям росіяни не могли фізично. Вони вважали, що прийшли сюди назавжди, тому за понад шість місяців окупації не спромоглись побудувати навіть елементарну лінію оборони.
Виходила на мітинги, а згодом благала увесь світ звернути увагу на всі окуповані росіянами території. За свою сміливість та патріотизм Ганна стала "Національною легендою України".
У вільний час вони приготували понад триста кілограмів вареників, і розвезли домашню їжу по лікарнях, де відновлюють сили поранені бійці.
Жінка народила на третій день після того, як її визволили з полону. Там військова медикиня пробула понад пів року.
Нині у Європі перебуває близько семи мільйонів українських переселенців. І понад два мільйони з них, за даними ЮНІСЕФ, діти! Не всі малюки виїхали з батьками. Деяких евакуювали з небезпечних міст та сіл завдяки благодійним фондам.