Багатофункціональна та надійна. На фронті наші захисники активно застосовують не лише закордонну зброю, а й перевірені часом вітчизняні зразки. Самохідна гаубиця 2С3 "Акація" - призначена для знищення живої сили противника й пунктів управління, ракетних установок і танків. І з цими завданнями вона добре справляється.

Наш наступний матеріал, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - з Донеччини, де "Акація" демонструє свою максимальну ефективність.

Юрій Стоянський, кореспондент Військового телебачення:

Артилеристи на Донеччині щоденно знищують ворога. 152 міліметрова 2С3 "Акація" здатна вражати цілі на відстані 20 кілометрів.

На цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої - діляться бійці окремої механізованої бригади, з якими ми працюємо сьогодні. Артилерійські дуелі тут - мало не щодня.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Працюємо зранку до вечора. Вночі стоїмо на позиціях також. Приходить команда - ціль, стріляємо перекотились, навелись, знову стріляємо. Цілей може бути 5-10.

Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, використовують самохідну артилерійську установку "Акація". Проста в управлінні, надійна в експлуатації. За хвилину САУ здійснює до трьох пострілів. Снаряди калібром 152 міліметри здатні вражати цілі на відстані до 20 кілометрів. 27-тонна машина здатна розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину - це важливо, коли треба швидко змінити місце розташування та уникнути ударів у відповідь.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Виїжджали на завдання, з першого разу уражали ціль. Коли ми випускали один снаряд - у відповідь прилітав пакет "градів". Нам потрібно було швидко полишати місце роботи, адже ворог дає відповідь. На щастя всі повернулися неушкоджені.

Наші захисники розповідають - САУ "Акація" на сході України допомогла їм знешкодити вже не один десяток об'єктів російської армії.