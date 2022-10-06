Ракетний удар по Харкову: прильоти по промисловим та інфраструктурним об'єктах [ Редагувати ]
У Харкові вночі під ракетний удар потрапили три райони міста - Холодногорський, Новобаварський та Основ'янський. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Після опівночі він написав:
Обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, а во втором - инфраструктурный объекты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Пізніше очільник міста додав:
Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте "прилета" сейчас пожар. Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется.
Як повідомлялося раніше, ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю.
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