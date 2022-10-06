Алек Болдвін після допиту в поліції

Голлівудський актор Алек Болвуін, продюсери серіалу "Іржа" та сім'я застреленої ним операторки Галини Гатчинс досягли мирової угоди щодо врегулювання судового позову. Про це повідомляє Variety.

У заяві Метью Гатчинса, чоловіка загиблої українки, сказано:

Ми досягли угоди, яка підлягає затвердженню судом, у нашій справі про насильницьку смерть проти продюсерів фільму "Іржа", включаючи Алека Болдуїна та Rust Movie Productions, LLC... Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях чи покладенні провини [на продюсерів чи містера Болдуїна]. Усі ми переконані, що смерть Галини була жахливти нещасним випадком.

Судовий розгляд щодо Алека Болдвіна, який натиснув на гачок пістолета і випадково вбив уродженку Києва, припинено.

Зйомки серіалу-вестерна "Іржа" (Rust), під час яких сталася трагедія, відновлять у січні 2023 року. Умови мирової угоди не розголошуються. Відомо лише, що чоловік загиблої Метью Гатчінс буде продюсером шоу. Чи отримає родина українки якість кошти, не повідомляється.

У свою чергу, прокурор штату Нью-Мехіко Мері Кармак-Альтвайс заявила CNN, що мирова угода не вплине на хід розслідування і висунення кримінального звинувачення. Головним обвинуваченим є реквізитор - 24-річна дівчина.

У жовтні 2021 року на знімальному майданчику "Іржи" в штаті Нью-Мексико Алек Болдвін випадково вистрілив з пістолета, який використовувався як реквізит і виявився зарядженим бойовими патронами.

У результаті загинула операторка фільму Галина Гатчинс, а режисер Джоел Соуса отримав поранення. Після цього родина Гатчінс подала до суду на Болдвіна. У Галини залишився 9-річний син.

Нагадаємо, наприкінці вересня Алек Болдвін став батьком у восьмий раз.