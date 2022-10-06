Алек Болдвін уклав мирову угоду з родиною застреленої ним українки Галини Гатчинс [ Редагувати ]
Голлівудський актор Алек Болвуін, продюсери серіалу "Іржа" та сім'я застреленої ним операторки Галини Гатчинс досягли мирової угоди щодо врегулювання судового позову. Про це повідомляє Variety.
У заяві Метью Гатчинса, чоловіка загиблої українки, сказано:
Ми досягли угоди, яка підлягає затвердженню судом, у нашій справі про насильницьку смерть проти продюсерів фільму "Іржа", включаючи Алека Болдуїна та Rust Movie Productions, LLC...
Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях чи покладенні провини [на продюсерів чи містера Болдуїна]. Усі ми переконані, що смерть Галини була жахливти нещасним випадком.
Судовий розгляд щодо Алека Болдвіна, який натиснув на гачок пістолета і випадково вбив уродженку Києва, припинено.
Зйомки серіалу-вестерна "Іржа" (Rust), під час яких сталася трагедія, відновлять у січні 2023 року. Умови мирової угоди не розголошуються. Відомо лише, що чоловік загиблої Метью Гатчінс буде продюсером шоу. Чи отримає родина українки якість кошти, не повідомляється.
У свою чергу, прокурор штату Нью-Мехіко Мері Кармак-Альтвайс заявила CNN, що мирова угода не вплине на хід розслідування і висунення кримінального звинувачення. Головним обвинуваченим є реквізитор - 24-річна дівчина.
У жовтні 2021 року на знімальному майданчику "Іржи" в штаті Нью-Мексико Алек Болдвін випадково вистрілив з пістолета, який використовувався як реквізит і виявився зарядженим бойовими патронами.
У результаті загинула операторка фільму Галина Гатчинс, а режисер Джоел Соуса отримав поранення. Після цього родина Гатчінс подала до суду на Болдвіна. У Галини залишився 9-річний син.
Нагадаємо, наприкінці вересня Алек Болдвін став батьком у восьмий раз.
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