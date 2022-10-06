"Окупанти примусово депортувала понад 1,6 млн українців" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти примусово депортували до своєї країни понад 1,6 млн українців. У багатьох із них забрали документи.
Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано до росії. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де з них знущались і залякували. Це - люди. Але для росії це також ресурс.
Зеленський додав, що росія намагається перетворити Україну на свою колонію, як було раніше, під час імперій. Однак президент не сумнівається, що Україна здобуде перемогу, оскільки мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави, і не дозволять рф повернути той старий несправедливий час.
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