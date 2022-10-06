Станом на четвер, 6 жовтня, українські війська продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках. Тим часом росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.

Про це свідчать дані карти, опублікованої Міністерством оборони Британії у Twitter.

За даними британської карти, українські бійці проводять наступальні операції на Луганському та Херсонському напрямках. Успіхи Збройних сил особливо помітні на підходах до Кремінної та вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

Російські війська, у свою чергу, практично на всіх напрямках стоять в обороні. Лише у районі Бахмута окупанти намагаються зламати українську оборону.