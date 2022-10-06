У четвер вдень, 6 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, є "прильоти" у районі Антонівського мосту.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що у небі над містом спостерігаються сліди ППО.

Проте, як стверджують місцеві жителі, у районі Олешок є "прильоти". Також повідомляється про попадання в Антонівський міст.