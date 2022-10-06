У Херсонській області ЗСУ звільнили 29 населених пунктів [ Редагувати ]
З початку жовтня українські військові звільнили від окупації 29 населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
Ворог тим часом намагається контратакувати.
На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль.
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