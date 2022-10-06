Рада підтримала звільнення голови Нацбанку [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала проект постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.
Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
За інформацією нардепа, рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі.
При цьому голова Нацбанку не був присутнім на засіданні парламенту, тому його звільнили "у турборежимі" - виступали лише депутати.
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