Окупанти обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Російські війська вдень сьогодні, 6 жовтня, кілька разів обстріляли села Юнаківської громади Сумської області.
Про це повідомляє в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Удари завдавалися зі ствольної артилерії. В одному із сіл громади пошкоджено приватні будинки мирних жителів. Вибито вікна у трьох будинках, розбито паркани, гаражі та господарські будівлі. Уламками повбивало свійську птицю.
Частина громади залишилася без електропостачання. За офіційними даними, до кінця доби всі ремонтні роботи мають завершитись.
по темі
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках
Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах
Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій
У понеділок, 3 жовтня, окупанти атакували Сумську область
У неділю, 2 жовтня, окупанти обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ