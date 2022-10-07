Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, підтопивши населений пункт Райгородок. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Зробили це рашисти під час відступу, використовуючи тактику випаленої, а тепер і затопленої землі в Україні. Також українські військові повідомили: в окупованій Кадіївці на Луганщині росіяни, щоб приховати свої злочини, знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації. Про ситуацію на Донбасі та успіхи українських захисників з визволення територій - далі.

Черговий обстріл - черговий виїзд. Поліцейські Донеччини приїхали до Красногорівки допомогти цивільним, які ледве не загинули через окупантів. Це їм ще пощастило, зітхає місцева жінка. А ось серед сусідів є загиблі.

Що там такоє? Що случилось? Два трупа. - Два трупа? - Так. Ми вискочили из дому спрятаться в бомбоубежище, как всьо рухнуло, ми вишли, тут диму полно.

Поліцейські евакуйовують поранених та тих, кому вже ніде жити.

Хозяин, давай родной, погнали. Залазь с собаками, давай, давай. Кошек, вас, стоп, вбок.

Василь Піпа, криміналіст Покровського районного управління поліції:

У звʼязку з інтенсивністю обстрілів зросла кількість виїздів, повʼязаних з наданням людям медичної допомоги. Люди отримують здебільшого мінно - вибухові травми, осколкові поранення черевної порожнини, грудної клітини, кінцівок. На жаль, були випадки, коли вже у лікарні люди, яких ми евакуювали і надали допомогу, помирали.

Рашисти не припиняють обстрілювати населені пункти, випалюючи буквально все живе на українській землі.

І продовжують спроби вдертися в Бахмут. Активні штурмові дії рашистів з авіацією наші сили оборони зафіксували і на Авдіївському та Павлівському напрямках. Загалом, непростою є ситуація по всій Донеччині.

Олексій Громов, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ:

На Краматорському напрямку противник здійснив на позиції наших сіл в районах Білогорівка, Спірне і Тирне. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару по наших позиціях в районах сіл Білогорівка, Спірне, Ямпіль, а також ракетних ударів по населеним пунктам Краматорськ та Сіверськ.

Ось легендарна українська Білогорівка. Село зруйноване вщент. Нині там залишається лише кілька місцевих. Волонтери привезли їм гуманітарну допомогу.

А це вже звільнений Лиман. До деокупованого міста на Донеччині нарешті надійшла перша гуманітарна допомога та українські пенсії. Рашисти зруйнували усе, що встигли. А потім - утікали, кидаючи все.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Техніки ми тут захопили дуже багато. Росіяни такі собі воїни, якщо що, вони тікають, вони зовсім невмотивовані. Це ми стоїмо на своїй землі, нам є за що битися, нам є за що, якщо потрібно, вмирати, вони при першій ліпшій нагоді втікають. Тепер тут Україна. Скоро Україна буде в усіх наших кордонах на час 91-го року. З Кримом включно.

І на Луганщині в українських військових є успіхи. Греківка звільнена! Деокупацію українського села підтвердив Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Тривають важкі бої й за інші населені пункти області. Рашисти готують оборону і мінують усе, що бачать.

В Генштабі ЗСУ кажуть: заміновані основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території у Сватовому. Вочевидь, загарбники знають, що невдовзі й там їм буде непереливки. Як щурі з корабля, втікають й поплічники окупантів.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України: