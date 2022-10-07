Що відбувається на фронті: актуальна карта бойових дій від британської розвідки [ Редагувати ]
Станом на п'ятницю, 7 жовтня, українські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках у Харківській та Херсонській областях. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.
Тим часом росіяни намагаються атакувати під Донецьком.
За даними британської розвідки, Збройні сили України в Херсонській області намагаються атакувати окупантів на трьох напрямках - з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.
Також наступ українських бійців продовжується у Харківській області (на Луганському напрямку). Там наші військові намагаються прорвати лінію оборони противника на Луганщині.
Що стосується російських атак, то ворог активно намагається зламати оборону ЗСУ по лінії Горлівка - Бахмут - Піски. Проте значного успіху окупанти не мають.
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