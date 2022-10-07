Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росія почала маніпулювати потенційними мирними переговорами, щоб уповільнити визволення України від окупантів. Про це він сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради.

Ми маємо зберігати політичну принциповість. Це важливо саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щоденно звільняють село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну.

Президент також зазначив, що росія не хоче жодних справжніх переговорів, бо якби хотіла, відреагувала б на десятки пропозицій та зусиль з боку України. росія просто хоче виграти час, щоб перегрупувати сили та накопичити ресурси та знову вдарити, але не можна дати їй це зробити.