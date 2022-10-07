Протягом тижня ЗСУ на сході звільнили 776 квадратних кілометрів території та 29 населених пунктів, у тому числі шість – у Луганській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, у тому числі шість у Луганській області. Всього за час з початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі та 96 населених пунктів", - заявив Зеленський.

Він також додав, що добрі результати є і на півдні України за цей тиждень – щодня на цьому напрямі звільняється українська земля та люди від псевдореферендуму.

"Обов'язково дійдемо і до земель, окупованих росією раніше", - наголосив президент України.