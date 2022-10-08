Обвал Кримського мосту: як відреагували в ЗСУ [ Редагувати ]
Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що українських військових повністю влаштовує ситуація, яка склалася сьогодні з Кримським мостом.
Про це вона сказала в ефірі "24 каналу".
Гуменюк відреагувала на цю подію та натякнула на можливу причетність ЗСУ. Так, вона зазначила, що наші захисники продовжують руйнувати плани російських окупантів з підтягування резервів на південь.
Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує.
Вибух на Кримському мосту пролунав зранку 8 жовтня. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.
Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.
"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.
"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".
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