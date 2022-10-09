Зеленський відреагував на ракетні удари по Запоріжжю [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Ракетні удари російських окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 9 жовтня є підлістю, а винних повинно бути покарано.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram.
"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - заявив Зеленський.
Він підтвердив, що внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 12 осіб. Поранення отримали 49 мирних жителів, серед яких 6 дітей. Зараз всі постраждалі знаходяться у лікарнях.
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