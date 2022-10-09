На звільненій території Харківщини триває розмінування [ Редагувати ]
У звільненій Балаклії - це містечко на Харківщині - запрацювали магазини, аптеки й банкомати. Повертаються назад і люди. Та головна небезпека, яка чатує на них - це міни. За пів року, поки місто й навколишні села були в окупації, ворог буквально нашпигував все навкруги розтяжками.
Щодня сапери там знешкоджують сотні й тисячі таких знахідок. Допомагають їм - роботи. Одного з таких помічників харківським рятувальникам передали американські партнери. Як той працює і як його назвали - бачили наші кореспонденти.
На під'їздах до Балаклії - ще й досі стоїть нескошена пшениця. Фермер Василь Жувага каже, так і не зміг зібрати врожай, бо поля заміновані.
Василь Жувага, фермер:
І оце ж нічого не посіяли. І весною єслі не розмінірують, нічого не посіємо. І що воно буде, хто його знає. І пшениці осталось 95 процентов у полі нескошеної. Потому шо ну ніяк було скосити. А все головна проблема з розмінірованієм. Свєт, газ, хорошо, люди ще може хоч буржуйки поставять, а єслі на следующий год нічого буде вбирати, то може в государстві бути немножко проблема.
Після звільнення Балаклії восьмого вересня міни та смертоносні розтяжки знаходили всюди, кажуть сапери.
Сергій Гайдиш, начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Гу ДСНС у Вінницькій обл.:
Були такі двори, які були заміновані, стояли розтяжки за каліткою, тобто щоб коли людина заходить у свій двір, відкриває калітку, вона здьоргує розтяжку і граната чи там протипіхотна міна, якщо це ЗМ-72, спрацьовує.
Особливо багато мін поблизу тих місць, де розташовувалися окупанти. Вони боялися наступу ЗСУ і мінували підступи до своїх позицій. У цьому лісі на в'їзді в Балаклію сапери проводять розмінування вже не один день. Допомагає піротехнікам ось такий робот. Він приїхав з Америки. Рятувальники назвали його Бобер. Робот може під'їхати туди, куди саперу підходити вкрай небезпечно. Ось як це відбувається.
Сергій Гайдиш, начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Гу ДСНС у Вінницькій обл.:
Для початку ми підіймаємо в повітря коптер. І з повітря оглядаємо територію. Якщо ми бачимо через коптер, що є такі боєприпаси, як ПОМ-3, до яких не може підійти сапер, тоді ми вже запускаємо робота, і за допомогою нього проводимо вже більш детальну розвідку тієї місцевості.
Потім рятувальники запускають Бобра. Він під'їжджає до міни, яка стирчить із піску в лісі. Обережно руками-маніпуляторами виймає її та переміщає до місця, де міну буде знищено.
Тобто якщо сапер підійде ближче ніж 15 м до взведеної в бойовий стан протипіхотної міни ПОМ-3, вона спрацює. На рух робота сейсмодатчик не реагує. Тому можливо під'їхати на роботі, встановити невеликий заряд вибухової речовини поблизу протипіхотної міни. І дистанційно її знищити.
Бобер - незамінний для знищення особливо небезпечних протипіхотних мін ПОМ-3. Це новітня російська розробка. Їх розкидують дистанційно. Міна викидує шомпол, який втикає її в землю. У високій траві зеленої міни практично не видно. Вмонтований сейсмодатчик налаштований винятково на коливання ґрунту від кроків людини.
Датчик цілі передає на виконавчий механізм команду, що підійшла людина в зону ураження, з середини цієї міни за допомогою вишибного заряда вилітає бойова частина, касетний елемент, на висоту метр, 1,50 над поверхнею землі, спрацьовує вибухівка, навколо якої вдіта осколкова рубашка з великою кількістю осколкових елементів вражаючих. І навколо все знищується.
Тож рятувальники закликають - на нещодавно звільнених територіях і поблизу них не варто ходити до лісу. А в самих містечках - не ходити по високій траві. Пересуватися можна лише дорогами, які вже перевірили сапери.
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