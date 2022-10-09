В Австрії обирають президента [ Редагувати ]
В Австрії у неділю, 9 жовтня, відбуваються президентські вибори. У виборах беруть участь семеро кандидатів, серед них - чинний президент Александер Ван дер Беллен.
Ділянки відкрилися о 7:00 за місцевим часом (8:00 за Київом) і закриються о 17:00. Після цього стануть відомі перші попередні результати голосування. Для перемоги у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів.
Згідно з соціологічними опитуваннями, у передвиборчих перегонах лідирує Александер Ван дер Беллен. Його рейтинг коливається в діапазоні від 51 до 59%.
На другому місці перебуває Вальтер Розенкранц від Австрійської партії свободи, на третьому - незалежний кандидат Тассіло Валлентін.
Австрія є парламентською республікою, президент виконує переважно представницькі функції: представляє країну у міжнародних відносинах, підписує державні договори.
Глава держави затверджує кандидатури канцлера та інших членів кабінету, має право відправити у відставку главу уряду та весь кабінет. Президент також є верховним головнокомандувачем збройних сил.
Право голосу мають в Австрії понад 6,4 млн осіб.
Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його країна не планує вступати до НАТО.
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