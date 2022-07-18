В Австрії зробили заяву про вступ до НАТО [ Редагувати ]
Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його країна не планує вступати до Північноатлантичного альянсу після того, як про такий намір заявили Швеція та Фінляндія. Про це він повідомив після переговорів із прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером у Відні, пише словацька газета Pravda.
Австрійський канцлер заявив, що жодних дискусій щодо вступу Австрії до НАТО в країні "не відбувається". Він зазначив, що Відень підтримує безпекову політику Євросоюзу, а також планує більше інвестувати у власну оборону.
За словами пана Нехаммера, Австрія не має наміру слідувати за Швецією та Фінляндією, які переглянули свій військовий нейтралітет після початку російського вторгнення в Україну та вирішили вступити до Північноатлантичного альянсу.
12 липня президент США Джо Байден вніс на ратифікацію до Сенату протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Дві скандинавські країни подали заявки про вступ до військового блоку у травні.
Єдиною перешкодою на їхньому шляху до НАТО була Туреччина, яка вимагала від Швеції та Фінляндії видати терористів. Зрештою сторони дійшли компромісу.
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