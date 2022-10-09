Навчись керувати дроном за чотири дні. Такі курси в Рівному започаткувала Державна служба зайнятості. І вже є перші слухачі. Хто вони? І чого вже навчилися? Розкаже Сніжана Сидорук.

Викладач запускає дрона просто в аудиторії. Демонструє слухачам усі тонкощі роботи з найпростішими моделями сучасних безпілотників.

Це два типи дронів. Цей дрон в більшості використовується для навчальних цілей. Їм навіть діти можуть управляти. Цей дрон уже більш потужний. Ось ми можемо літати на відстань до 5 км.

Так у Рівному в умовах воєнного стану навчають операторів безпілотних літальних апаратів.

Андрій Сафоник, професор кафедри автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій:

Характеристики дронів, які є на сьогодні, для чого використовуються дрони, які бувають сфери призначення. Ось навики польотів.

Анна вже вивчила усі характеристики дронів. Встановила собі спеціальну програму на мобільний. І тепер вчиться керувати - спочатку в авдиторії.

Згодом у спеціально дозволеному місці. Адже на запуск дронів нині діє заборона.

Це в мене перший, да. Тому я дивлюся, як воно. Да я піднімаюся ще догори.

Аня пильно стежить і за екраном, і за дроном. Це її перший політ на вулиці. На курси оператора безпілотника дівчина прийшла, бо давно, каже, хотіла навчитися керувати таким апаратом.

Анна, слухачка курсів:

Все нове. І в установленні програм, як керувати повністю. Ці джойстики, нові дрони, тобто ти тримаєш це в руках - вивчаєш батереї, які є функціонали, тобто це дуже цікаво.

Можна різні функції джойстиками застосувати - навколо своєї осі обертатися там. Підльоти - відльоти.

А це вже майстер-клас показує рятувальник Роман Антонюк. Він професійно керує дроном, який вже прозвали "очима" нашої артилерії.

Роман Антонюк, начальник відділу Центру оперативного зв'язку Гу ДСНС у Рівненській обл.:

Третій "Мавік" він використовується зараз Збройними силами України на передовій. Він комплектується ще додатковим захистом для скидання боєприпасів, як ви бачили, для знищення ворожої техніки.

Про таку "пташку" мріяв військовослужбовець з позивним "Тихий", коли кілька років тому воював на сході. Свій бойовий досвід здобував в піхоті, а тепер, каже, прийшов вчитися "літати".

Позивний "Тихий", керівник підрозділу Збройних сил України:

Насамперед - це є розвідка, яка не потребує безпосередньо військових, щоб ішли в ту місцевість чи в тил противника. То їсть ми підняли пташку вона політала, подивилася і зберігає життя для військових. Це маємо точні дані - фотографії координати, по яких ми можемо визначати і позицію, і техніку, і переміщення противника.

Інтенсив з пілотування дронів триває усього чотири дні. Таке навчання вперше організував Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Там вивчили ринок праці і, кажуть, така професія нині добре затребувана.

Оксана Зигалова, заступниця директора з методичної роботи Рівненського центру професійно-технічної освіти:

Ця професія, вона широка, а ми запровадили курс за окремими частковими професійними кваліфікаціями. Такий інтенсивний чотириденний курс є базовим курсом, який дозволяє освоїти пілотування.

Перші десятеро слухачів невдовзі отримають посвідчення операторів безпілотних літальних апаратів. Для безробітних вони - безкоштовні. Такі курси служба зайнятості планує проводити й надалі, адже на цю професію вже шикується черга з охочих.