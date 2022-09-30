"Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров" - путін (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путіна на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" на окупованих територіях України про приєднання до рф закликав Україну негайно припинити бойові дії і війну та повернутися за стіл переговорів.
Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырёх новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей.
Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернутся за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор народа этих областей сделан. Россия его не предаст.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе: люди в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда.
Нагадаємо, президент росії володимир путін вночі підписав указ про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей України. Очікується, що 30 вересня він підпише договір про їхній вступ до складу рф.
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