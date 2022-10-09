В Запоріжжі, внаслідок ракетного обстрілу, який стався 6 жовтня, зросла кількість загиблих. Рятувальники завершили розбирати завали зруйнованих будинків.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих", - заявив Старух.

Станом на 8 жовтня, було відомо, що за першою адресою рятувальники деблокували 15 загиблих людей, серед яких була одна дитина й врятували шістьох. За другою адресою - витягли трьох загиблих й врятували 15 людей.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівках Запоріжжя вранці. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.

Спочатку було відомо про постраждалих 10 осіб та одного загиблого, однак їх кількість продовжувала зростати. Пізніше в цей же день в Запоріжжі знову пролунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл із зенітно-ракетної системи С-300 центральної частини міста.