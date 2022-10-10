У Тернополі та Львові вранці 10 жовтня було чутно вибухи. Про вибухи, які було чутно у містах, повідомляють очевидці.

У Львові, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах.

Зазначимо, в Україні зараз тримає повітряна тривога.