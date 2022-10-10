У Тернополі та Львові пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Тернополі та Львові вранці 10 жовтня було чутно вибухи. Про вибухи, які було чутно у містах, повідомляють очевидці.
У Львові, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах.
Зазначимо, в Україні зараз тримає повітряна тривога.
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