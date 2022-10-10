Гендиректор МАГАТЕ та президент ОАЕ зустрінуться з путіним [ Редагувати ]
У вівторок, 11 жовтня, диктатор російського режиму володимир путін зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Петербурзі. Про це повідомив речник путіна дмитро пєсков, пишуть "РІА. Новини".
Крім того, пєсков повідомив, що завтра путін зустрінеться із президентом ОАЕ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
За його словами, лідери рф та ОАЕ проведуть двосторонні переговори у форматі віч-на-віч.
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