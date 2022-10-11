Міністерство закордонних справ Казахстану розглядає можливість повної евакуації працівників свого посольства в Україні. Офіційний представник МЗС Айбек Смадіяров заявив ТАСС, що це питання вирішать "найближчими днями".

Він уточнив, що про закриття посольства не йдеться, лише про евакуацію дипломатичного персоналу.

Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная.

У МЗС не уточнили, до якого міста планується евакуювати дипломатичний персонал.

У понеділок, 10 жовтня, Казахстан закликав своїх громадян залишити Україну. Такий заклик пролунав на тлі масованого ракетного удару по Україні. За останніми даними, загинули 19 людей, постраждали понад сто.