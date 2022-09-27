Після оголошеної у росії 21 вересня "часткової мобілізації" до Казахстану в'їхало майже 98 тис. росіян. З них понад 64 тис. вже залишили республіку. Про це розповів на брифінгу в. о. голови комітету міграційної служби МВС Казахстану Аслан Аталіков.

Він уточнив, що казахстанські індивідуальні ідентифікаційні номери отримали трохи більше ніж 8 тис. нерезидентів.

Прикордонна служба Казахстану через два дні після мобілізації в Росії фіксувала зростання числа росіян, які в'їжджають до країни.

ФСБ рф заявляла, що припиняє проїзд чоловіків, які підлягають мобілізації. МВС Казахстану повідомило, що через республіку транзитом виїхало 40 тис. росіян.

Прем'єр Казахстану Аліхан Смаїлов доручив сприяти реєстрації громадян рф, які в'їжджають. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв допомагати росіянам, які тікають від оголошеної путіним мобілізації. Він вважає, що більшість їде через "безвихідну ситуацію, що склалася".

Нагадаємо, на протести проти мобілізації масово виходять жителі Дагестану та Якутії.