В Україну повернули 62-х полеглих в Оленівці героїв [ Редагувати ]
У вівторок, 11 жовтня, відбулася чергова передача, додому повернули тіла 62-х полеглих героїв. Про це повідомив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки.
Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!
- Нагадуємо, в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
- У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
- Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
по темі
Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по містах України загинули 11 людей, шість із них - у Києві
Станом на суботу, 8 жовтня, кількість загиблих людей внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Нідерландів
У роботі пунктів пропуску на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою можливі перебої через пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури внаслідок обстрілів окупантів
Найближчими днями Німеччина передасть Україні перший із чотирьох комплексів протиповітряної оборони IRIS-Т