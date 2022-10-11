Зеленський провів Ставку: які ключові питання [ Редагувати ]
У вівторок, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляється у Telegram голови держави.
Учасники обговорили актуальну ситуацію на передовій та подальшу деокупацію території України.
Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо.
Крім того, за словами президента, обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. А також - процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами росії та захист об’єктів критичної інфраструктури.
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