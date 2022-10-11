"Окупанти змінили тактику ракетних ударів" - Кім [ Редагувати ]
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що окупанти змінили тактику ракетних ударів. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.
На мою думку, росіяни змінили трохи тактику. Вони не раз випускають ракети, щоб наші люди могли перечекати і наша ППО відпрацювати, а з інтервалами запускають значно менше ракет і тримають людей в укриттях. Що це, якщо не терор? Вони вже три години з інтервалами випускають ракети.
Він вважає, що окупанти, ймовірно, здійснюють ракетний терор задля того, щоб "створити гарну картинку" всередині самої рф.
Це дуже подобається росіянам, тому що вони поширюють такий наратив, що інформація про знищення надходить у реальному часі. Саме тому вони випускають по одній-дві ракети з інтервалом. Для того, щоб у російському телевізорі були новини.
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