Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що окупанти змінили тактику ракетних ударів. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.

На мою думку, росіяни змінили трохи тактику. Вони не раз випускають ракети, щоб наші люди могли перечекати і наша ППО відпрацювати, а з інтервалами запускають значно менше ракет і тримають людей в ​​укриттях. Що це, якщо не терор? Вони вже три години з інтервалами випускають ракети.

Він вважає, що окупанти, ймовірно, здійснюють ракетний терор задля того, щоб "створити гарну картинку" всередині самої рф.