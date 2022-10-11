На ЗАЕС окупанти відключили всі енергоблоки [ Редагувати ]
Окупанти знову відключили усі енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляється у Telegram військової розвідки.
Співробітників змушують підписувати контракти із "Росатомом".
Всі шість енергоблоків тримають у "холодному стані". Електропостачання станції здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Робляться спроби подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС.
Так, вдалося зберегти електропостачання окупованого Енергодару. Однак представники окупаційної влади продовжують тиснути на співробітників ЗАЕС - обмежують їхнє пересування станцією, частина персоналу та їхні сім'ї піддаються так званим "фільтраційним заходам". Від працівників вимагають вступити до російського громадянства та підписати контракти з "росатомом".
по темі
У суботу, 8 жовтня, Запорізька АЕС втратила останнє зовнішнє джерело живлення і тепер покладається на аварійні дизельні генератори для отримання електроенергії
У понеділок, 3 жовтня, з полону окупантів було звільнено гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого російськими окупантами генерального директора Запорізької АЕС
Понад 15 годин окупанти б'ють по Дніпропетровській області