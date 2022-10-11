Окупанти знову відключили усі енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляється у Telegram військової розвідки.

Співробітників змушують підписувати контракти із "Росатомом".

Всі шість енергоблоків тримають у "холодному стані". Електропостачання станції здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Робляться спроби подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС.

Так, вдалося зберегти електропостачання окупованого Енергодару. Однак представники окупаційної влади продовжують тиснути на співробітників ЗАЕС - обмежують їхнє пересування станцією, частина персоналу та їхні сім'ї піддаються так званим "фільтраційним заходам". Від працівників вимагають вступити до російського громадянства та підписати контракти з "росатомом".