На Дніпропетровщині вводять тотальну економію електрики [ Редагувати ]
Понад 15 годин окупанти б'ють по Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram начальника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
В регіоні запроваджується тотальна економія електрики через серйозні пошкодження.
За його словами, російські війська вдарили по об'єктах життєзабезпечення, а також по інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах.
Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи/
Він також додав, що в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша соціальна інфраструктура.
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